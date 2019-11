Bolivia: Mujeres en apoyo a Rita Segato

La idea de Evo Morales como caudillo victima que no debe ser criticado y que debe ser respaldado acriticamente es una visión muy respetable pero no tiene porque ser la unica visión legitima, ni menos la unica visión desde una postura “indígena”. La condena del Golpe de Estado es colectiva e indiscutible y planteada también por Rita de forma contundente, pero eso no quiere decir no ser críticas ante lo que está sucediendo y ante el conflicto que va más allá del golpe de estado.