La crisis del macho-vanguardismo

Elegí temas y conceptos adecuados para dialogar, con respeto, con los macho-vanguardistas, política en la que me formé y de la que no creo haberme desprendido totalmente. Porque lejos de condenar, se trata de establecer puentes que permitan comprender tanto lo que está caducando, como lo que está naciendo.

Sin embargo, en ese fatídico agosto la totalidad de los parlamentarios de la poderosa socialdemocracia alemana (SPD) votaron a favor de los créditos de guerra.“En el momento del peligro, nosotros no abandonamos a nuestra patria”, fue su principal argumento. El internacionalismo, que era la principal seña de identidad de la clase obrera organizada, fue aniquilado con esa decisión. Rosa Luxemburgo dijo que su partido, el SPD, se había convertido en “un cadáver hediondo”. Definió a sus ex camaradas como “montón de fieras salvajes inyectadas de rabia nacionalista que se lanzan a mutuo degüello por la mayor gloria de la moral y del orden burgués”. Su oposición a la guerra la pagó con cárcel y con el desprecio de la mayoría de sus compañeros.

No defender a la patria y desear su derrota, parecía una locura, el extravío de un puñado de dementes. O “traidores”. Más aún, cuando en febrero de 1917 los obreros y campesinos echan abajo el zarismo ruso, Lenin negocia con el alto mando alemán su retorno a San Petersburgo para encabezar la revolución. No pocos creyeron que se trataba de un pacto a favor de Alemania para debilitar el frente ruso. Doble “traición”.

Me parece que este hecho tiene alguna actualidad. La primera guerra fue la crisis del patriotismo, en particular en la izquierda que lo creía superado. Pero sin la intervención de los bolcheviques, esa crisis no hubiera tenido ningún resultado positivo.