Uruguay: Un Plan contra la ofensiva fascista y la represión

Si la memoria del pasado reciente operara como una señal de alerta habríamos advertido que las actitudes del ex Comandante en Jefe de las FF.AA. Guido Manini Ríos no resultaron ser más que otro episodio de los tantos que configuran la historia de soberbia castrense y de impunidades de buena parte de su estirpe.

El ex Comandante en Jefe Guido Manini Ríos hizo su carrera militar durante la dictadura, integrando la ‘Logia Tenientes de Artigas’ y llegando a ser “Instructor de Empleo Táctico Sección Antiterrorista” e “Instructor de Guerra no Convencional y de Actividades Terroristas” (datos de su foja militar años 1990-1999).

Sus insubordinaciones en ejercicio de su comandancia militar no pueden analizarse como hechos aislados, sino cómo expresión de un plan político de la institución FF.AA. en general. Otros lineamientos dentro de las FFAA pueden tener retóricas distintas, pero no definen realmente la agenda política importante para el sector castrense.

En la dirección del Partido Militar, aparte de Manini Ríos figuran varios represores de la dictadura. Sus círculos de apoyo están vinculados con la peor cara de la derecha local. Los jóvenes que se acercan a ese partido han incorporado discursos reaccionarios, o directamente neonazis. Esto ya ha sido comprobado, y poco importa cuánto intenten negar su verdadera intención fachista, el discurso que sostienen es negacionista como siempre. Ellos dirán que no tuvieron nada que ver, que no torturaron, que no saben de desaparecidos, que cumplían órdenes, que no son nazis…Siempre lo mismo, un genocidio tras otro, y ellos nunca admiten.