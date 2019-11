Debates: brutalidad y primitivismo versus análisis materialista

En la nota anterior, “Bolivia y la política de unidad frente al enemigo principal” ( aquí ) señalé que por estos días el arco nacionalista y popular-izquierdista se alineó para condenar a todo crítico de Morales y el MAS. En particular, se puso énfasis en descalificar a todo aquel que dudara de la limpieza del escrutinio de la votación del 10 de octubre. Para esto, un argumento clave reza: “la OEA dijo que hubo fraude; la OEA es imperialista; por lo tanto, no hay que creerle. Y el que piense que hubo fraude es un idiota útil, o un elemento funcional al imperialismo, así sea de izquierda”.

Pues bien, si ese es el método de análisis correcto, habría que revisar infinidad de caracterizaciones, denuncias y posicionamientos políticos de organizaciones de izquierda, y del trotskismo en particular. Para ver por qué, tomemos algunos casos históricos y actuales (que se pueden extender infinitamente).

Caso 3 : si organismos internacionales y gobiernos de las grandes potencias dicen que en Corea del Norte hay campos de concentración; y los Kim dicen que no hay campos de concentración, ¿a quién creerle? ¿A los imperialistas, o a los Kim que, después de todo, están enfrentados al imperialismo?

Caso 5: si el informe Bachelet dice que en Venezuela hay violaciones de los derechos humanos, ¿por qué creerle? ¿Acaso Bachelet no es funcionaria de la ONU? ¿No es la ONU una “cueva de bandidos” (Lenin dixit de la Sociedad de las Naciones) dominada por el imperialismo? ¿No es Maduro un anti-imperialista, a pesar de sus errores? ¿Y no asegura, acaso, que no hay represión en Venezuela? ¿Por qué creerle entonces a Bachelet?