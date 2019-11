Bolivia: El TIPNIS fue el punto de quiebre…

Reconocen que en Bolivia lo que está en peligro no es un gobierno ni un líder, es el proceso de los pueblos indígenas por recuperar la autonomía y la dignidad que nos arrebataron. Este proceso nació como una esperanza de emancipación y reformas sociales, sobre todo de los pueblos indígenas, no solo de Bolivia sino de toda Latinoamérica. Un proceso en el que, reconocen, cometió muchos errores: “Centralizar el liderazgo en el caudillismo, no respetar los procesos de despatriarcalización de los movimientos de mujeres indígenas y feministas. Permitir el ingreso de miembros de la derecha en su gobierno. No romper con la economía extractivista. El TIPNIS fue el punto de quiebre y desde el gobierno se dividió a las organizaciones indígenas. (ver post: Bolivia (II) Los hitos del desencanto)