Silvia Rivera Cusicanqui: Un mundo ch`ixi es posible. Ensayos desde un presente en crisis

Lo ch`ixi apareció en mi horizonte cognitivo cuando todavía no sabía nombrar aquello que había descubierto a través de mis esfuerzos de reflexión y de práctica, cuando decía “esa mezcla rara que somos”.

Aprendí la palabra ch`ixi de boca del escultor aymara Víctor Zapana, que me explicaba qué animales salen de esas piedras y por qué ellos son animales poderosos. Me dijo entonces “chixinakax utxiwa”, es decir, existen, enfáticamente, las entidades ch`ixis, que son poderosas porque son indeterminadas, porque no son blancas ni negras, son las dos cosas a la vez.