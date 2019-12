Argentina_Jujuy: Azúcar Amargo, muerte en el Ingenio La Esperanza

La hora de la siesta terminaba en San Pedro . Poco antes de las 16, una fuerte explosión sacudió a los habitantes de la ciudad jujeña a unos sesenta kilómetros de San Salvador . Las llamaradas en el ingenio azucarero se tornaron incontrolables ese miércoles 20 de noviembre. Los vecinos de La Esperanza , un pequeño poblado de cinco mil personas contiguo a la planta, en su mayoría trabajadores o ex obreros del azúcar, debieron ser urgentemente evacuados. Las llamas superaban en ese momento los 30 metros de altura.

El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio La Esperanza (SOEAILE), Sergio Juárez , confirmó que, además de los trabajadores fallecidos hay tres que se encuentran desaparecidos. “Son tantos los heridos y tan escasa la información, que no puedo arriesgar la cantidad exacta de heridos”, aseguró el dirigente. No son pocos los trabajadores que acusan al sindicato de haber participado de la venta del ingenio.

Por su parte Enrique Wandschneider , el representante legal de SOEAILE , afirmó que los integrantes del grupo empresarial Budeguer , dueños de La Esperanza , “tienen que ir presos”. Y explicó las alertas que habían existido antes del incendio: “Se habían realizado pedidos de inspección tanto al Ministerio de Trabajo de Jujuy como de Nación, pero nunca se realizaron. Los trabajadores habían marcado desperfectos en uno de los tanques de alcohol el martes”. El letrado fue tajante: “Cuando se ahorra en higiene y seguridad, además de medio ambiente, se paga con la salud y con la vida”. ¿Entonces porque el Sindicato no intervino paralizando las tareas?

En la noche del 21 de noviembre se hizo presente en el ingenio el intendente de La Esperanza , Ramón Carrizo hombre de Cambiemos , que no fue bien recibido por los trabajadores y los familiares que aguardaban noticias. En la memoria colectiva todavía están frescos los 338 despidos de 2017 y la feroz represión, dispuestos por el gobernador radical Gerardo Morales , antes de entregar finalmente la explotación del ingenio al grupo Budeguer .

Rápido de reflejos el cuestionado gobernador Morales , tras dar a conocer una lacrimógena declaración, “Estoy angustiado por los trabajadores que no pudieron sobrevivir a esta fatalidad”, firmó un decreto que da lugar a pensiones vitalicias a convivientes de los trabajadores fallecidos en la explosión, becas para sus hijos, y vivienda propia a quienes no la tengan hasta ahora. Según su mentalidad capitalista todo es redimible por dinero.

Simultáneamente, en un mensaje conmovedor Luis Budeguer presidente del grupo, además de propietario del ingenio Leales de Tucumán , señaló “quiero expresar mis condolencias y mi gran dolor por haber perdido a compañeros de trabajo . Se merecen un reconocimiento y no debemos olvidarlo”. Para luego llevar un poco de ‘tranquilidad’ a las familias azucareras: “Habrá zafra y no se perderá ninguna fuente de trabajo”.

Los obreros de La Esperanza no se quedaron de brazos cruzados, y junto al pueblo sanpedrino, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, marcharon por la ruta para impedir la venta espuria e impedir la pérdida de otros 338 puestos de trabajo con los que amenazaba Morales , para ‘sanear’ el ingenio antes de su entrega. “Hoy los trabajadores se convocaron en las puertas de la fábrica, a unos tres kilómetros en las afueras de San Pedro , en zona de campo, y la marcha partió desde ahí hasta la ciudad de San Pedro . Ya pasamos por la plaza principal, por el concejo deliberante repudiando ésta actitud del gobernador Gerardo Morales de planear una venta por la mitad del valor de las tierras sin consultar a los trabajadores y vendiendo su esfuerzo de décadas. Ahora estamos saliendo de la ciudad de San Pedro y seguimos marchando y veremos que decide la gente del sindicato”.

El poder judicial no podía quedar al margen de semejante negocio. Así el juez Juan Pablo Calderón , a cargo del proceso de quiebra, permitió el despido de la totalidad de los trabajadores, para que luego -a discreción de la patronal- fueran reincorporados sin antigüedad y categoría laboral. El titular del Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial N°9 , destacó la venta del ingenio, “este trámite representa una gran apertura para la quiebra”, que implica “ingreso de dinero genuino a las arcas y así atender a los acreedores que hace más de veinte años esperan cobrar sus acreencias”.

Ahora los diputados hacen fila para pedir informes sobre el estado del proceso de venta del ingenio, el no pago de las cuotas estipuladas, la falta de pago a los proveedores y la deuda millonaria con la obra social de los trabajadores del azúcar. Por ahora no llegan las respuestas. Son muchos los trabajadores que ya no podrán seguir esperando.