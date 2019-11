Julian Assange/Wikileaks: Los tweets desaparecidos de Anna Ardin

Artículo publicado enel 9 de diciembre de 2010, cuando Julian Assange estaba en el comienzo de su via crucis sueco. Queda bastante claro que la acusación de la fiscalía sueca es una maniobra impulsada por el régimen estadounidense. Lo reproducimos ahora por la actualidad de su contenido.

Al mismo tiempo que Anna Ardin denuncia a Julian Assange el 20 de agosto, esos comentarios fueron borrados de su Twitter. ¿Porqué? Hasta donde yo sé no es común que víctimas reales de violación borren sus blogs, limpien sus móviles e intenten que los testigos declaren mentiras.

Al saber que según la denuncia la “violación” ocurrió en la noche del viernes 13 de agosto, todo se vuelve entendible. Los comentarios indican que a Anna Ardin realmente le gustaba Julian, y que no había ocurrido violación alguna la noche antes. Para nada se deduce de esos comentarios que ella viera a Julian como un machista incapaz de aceptar un no. Son más bien una demostración del bienestar de Anna en ese momento. Esos comentarios no concuerdan con lo que ella declara a la policía el 20. Por lo tanto, los borra sin más.