Argentina: Declaraciòn de la Uniåon de Asambleas de Comunidades de Chubut -UACCh

Prensa Unión de Asambleas de Comunidades Informa

29 de Noviembre de 2019

No olvidamos que hace exactamente cinco años la legislatura provincial de Chubut cometía el fraude legislativo sobre nuestra Iniciativa Popular mientras el gobierno de turno y sus patotas nos apaleaban en la puerta.

Deberían ir tomando nota, Alberto Fernández y sus amigos de la CAEM, de que el pueblo de Chubut tiene bien claro que el agua vale más que el oro, que la renta minera se fuga entera y en nuestras tierras sólo deja hambre, balas y contaminación, que la sustentabilidad es pescado podrido en sus bocas cuando lo que quieren es dinamitar el corazón de nuestra Patagonia, ese corazón que no reconoce fronteras y que tanto en Ingeniero Jacobacci como en Gan Gan late bajo la tierra en forma de acuíferos subterráneos que no entregaremos jamás. ¡Váyanlo sabiendo! ¡Este Pueblo está de pie y no permitirá más atropellos!

¿O será que pretenden imponérnoslo a sangre y fuego? ¿Para eso vuelve Massoni a Seguridad?