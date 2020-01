Argentina: Ni un peso para el FMI, fugadores y buitres del sistema financiero

El gobierno peronista de Alberto Fernández dice que el endeudamiento de la anterior administración fue “criminal”, pero que hay que pagarlo de todos modos. Intenta consolidar culturalmente el hecho de que la corrupción de las altas esferas no tiene condena penal y, en vez de enjuiciar, encarcelar y hacerle pagar a los corruptos con su libertad y su patrimonio, condena al pueblo que no recibió NUNCA ningún beneficio de los empréstitos del exterior, otra vez, a sacrificarse para pagar la fiesta de los ladrones de guante blanco.

No hace falta mucha perspicacia para entender que toda la política del Frente de Todxs gira alrededor del pago a los acreedores externos, corruptos todos, individuales o institucionales, para lo cual va a ser necesario ajustar al pueblo trabajador, aunque quiera disimularlo con dádivas humillantes que de todas maneras dejan a los “beneficiarios” en la pobreza, mientras les recorta a los que tienen sólo “un poco más que los que tienen menos”. Como por ejemplo lxs jubiladxs que cobran la miseria de $20.000, que no reciben nada, cuando la canasta jubilatoria se calcula en $38.000 como mínimo. O, para lxs trabajadorxs, los “aumentos a cuenta” de paritarias que no se sabe si se llevarán a cabo, pasibles de descuentos impositivos. Mientras tanto, los bancos, los parásitos de la especulación financiera y las empresas energéticas que tuvieron obscenas ganancias durante la era Macri, tienen asegurados sus privilegios.. y tasas de ganancia. Y de los aportes patronales, ni noticia.