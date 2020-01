Wallmapu: “Llamamos a un levantamiento político y militar del Pueblo Mapuche contra forestales”

“Lo primero que nosotros denunciamos es la intervención grosera del Estado a través de sus representantes que lograron tener un tribunal a su medida, lograron inhabilitar inconstitucionalmente a un juez y poner a otro que les conviniera a ellos. Luego, en reiteradas ocasiones la defensa no fue escuchada, otro tanto el maltrato de la judicatura a los pichikeches que fueron expulsados de la sala. Eta batalla no se ha perdido, el próximo día 17 (de enero) van a leer la condena que no debiera ser superior a los diez años de cárcel, pero en todo caso vamos a impugnar la condena. Luego vamos a interponer un recurso de nulidad ante la Corte Suprema, ya que el peñi ha sido juzgado con infracción de garantías, no ha tenido un debido proceso, un juicio justo. Aquí se ha fallado por arbitrariedad, por presión del Estado chileno”, relató Román.