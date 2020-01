Argentina_Extractivismo megadestructivo: Sin licencia para matar

Y un día decidieron dejar todo y echar a volar sus sueños, el de todos. Entrar por la puerta del olimpo y quedarse a vivir ahí. Son cientos, miles, un hormiguero de raros corazones. En cada pedal habrá un suspiro, en cada gota de sudar un trago de agua. Pues así lo decidieron, ellos se irán, en bicicleta para que no se rompa el hielo.

Hay bicicleta de todos los tamaños. Algunas ruedas tienen varios parches, pero no tanto como las mentiras de aquellas multinacionales asesinas.

Hablan de una famosa Ley de Glaciares. Algo así como que no la están cumpliendo. Algo así como que lo más importante de nuestra vida está en peligro. Pero son habladurías del mundo. Pero si lo comentan es por el algo. Claro, ahora no pueden omitir muchas palabras, están guardando aire de valentía para cuando la ruta les haga sentir el peso del cansancio. Así son también los jachalleros. Si quieren se van hasta Buenos Aires en bicicleta a ver si dios responde el teléfono.

El autor del evento que se realiza hoy en Argentina, pero que también se realizará en otros países con otras experiencias artísticas, es Tomás Saraceno un artista, arquitecto y performer tucumano, que dice:​»Realmente trato de soñar en grande. Es por eso que pensamos que podíamos inventar una época. Y la llamaremos Aerocene. Se basa en no usar combustibles fósiles y en no usar nada basado en combustibles fósiles, para intentar inventar una época libre de combustibles fósiles y libre de fronteras políticas que creamos en el mundo

Todas estas ideas… actualmente existe con la aviación y los aviones, una fuerte contaminación del aire, con la forma en la que vivimos en la que nos relacionamos con esta economía extractora que hemos establecido. La idea es generar un movimiento y una sociedad que esté conectada de una forma distinta y que pueda vivir no necesariamente en la forma con la que nos relacionamos con los recursos que utilizamos hoy y que están distribuidos de forma desigual.»

Todo suma y me encantan sus ideas, y en parte lo que sueña el artista, pero veo que la puesta en acción requiere combustible fósil para que sea posible, e incluso, litio y cobre para que sea visualizado. Podríamos decir que entre la bicicleteada de los sanjuninxs y la megaperformer CONNECT BTS, hay dos extremos que también habitan las desigualdades de las que habla el artista y…. en lo más profundo de mi escepticismo leo que la realidad sigue transformándose vertiginósamente en el sentido opuesto a sus sueños.

Este anuncio más que provocador fue realizado 2 días después que el pueblo de Mendoza lograra la derogación de la ley que modificaba la 7722, que protege al agua del mercurio, el ácido sulfúrico y otros químicos utilizados en la minería a cielo abierto. Este hecho histórico, sostenido por la población y acompañado por diversas organizaciones fue una acción contundente por los legítimos derechos de la vida de las personas y de la tierra: «La 7722 no se toca». “El agua de Mendoza no se negocia” “No a la megaminería” “Agua pura” o “Mendoza libre de fracking” son algunos de los postulados que dan cuenta que no hay licencia social para la depredación.