Chile: Los jóvenes, lejos de la farsa plebiscitaria y la tradición de la democracia representativa

Otro factor interesante a tener en cuenta, es que la mayoría de los jóvenes movilizados se declara ateos o no pertenecer a grupo religioso alguno, tan abundantes en latinoamérica y cuyo objetivo ha sido siempre el de resignar y someter por esta vía a la población, a los designios de los conquistadores de ayer y de hoy. (Multinacionales, transnacionales etc. etc.)

“Para nosotros la persona y su individualidad son importantes, pues las instituciones, los partidos etc. etc. y sus modos de gobernar y analizar la sociedad, no son reconocidos por nosotros, estos deben cambiar” y agrega “estas democracias representativas no representan a nadie, solo se sirven de ellas para someter al pueblo”. Señaló un joven de la primera Línea, ante la farsa plebiscitaria que se avecina en los próximos meses en Chile.