Argentina: Pago fácil. Crecimiento difícil

De las catástrofes se puede volver, pero solamente si podemos tolerar que las “obscuras golondrinas ya no volverán”. Para el radicalismo “Cambiemos” ha sido una catástrofe y no queda mucho más que la marca. El producto original se ha desintegrado. El hambre, que por motivos estacionales podría ser una crisis, es una catástrofe. Aunque vuelva a comer, nunca recuperará el daño por no haber comido. No es lo mismo tener hambre que ser hambre. No es lo mismo pensar al hambre como un problema que como una solución.

El asesinato de los niños wichi es una forma cruel de conquistar nuevamente el desierto. O sea: avanzar en las fronteras de los agronegocios. “En esta época siempre se mueren niños”. Lástima que no se mueran las funcionarias que dicen eso. Qué bueno sería que hubiera épocas donde los funcionarios que han hecho del delito la razón de su vida, empezaran a morirse afectados por un virus clasista y revolucionario. La clase política contribuye a su propia degradación al denunciar la devastación sufrida, pero omitiendo que en los 4 años del “cambiemos para empeorar”, fueron copartícipes necesarios, cómplices o espectadores pasivos.