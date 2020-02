Argentina_Pagar la deuda: hambre y veneno

Se seguirán muriendo ahí donde no hay agua y los niños se mueren deshidratados en los veranos feroces y entonces la Ministra de Salud dice no es la primera vez que se mueren los niños en esta época del año y todos le saltan a la yugular, pero no hace más que decir la verdad. Porque no hay agua en las comunidades, la sequía es un infierno, les quitaron el monte, las aguadas, la humedad natural y el ciclo que alimenta los ríos. Y no el que los enfurece de pronto y los inunda después de diez meses de sequía. No hay agua y cuando se la traen es en bidones de glifosato. Lavados, claro. Bidones de glifosato.