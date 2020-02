Uruguay: institucionalizar el crimen de Estado

No morirá con el dedo en el gatillo como Prudencio Correa, ni tendrá el paso dolido del Chueco Maciel, ni los años de todos del fusilado de Carlos María Gutiérrez; no lo ejecutarán por sus ideas como a Julián Grimau, ni por su lucha libertaria como a Sacco y Vanzetti, o por reclamar sus derechos como a los mártires de Chicago; no será una certera bala perdida como la que encontró a Líber Arce, ni estará en la mira telescópica que apuntó a Heber Nieto, ni en la represión a mansalva que llevó a la agonía a Hugo De los Santos y a Susana Pintos, o por la cobarde patota que asesino a Santiago Rodríguez Muela, ni el escuadrón de la muerte que sacrificó a Abel Ayala, Íbero Gutiérrez, Manuel Ramos Filippini y Héctor Castagnetto.