Argentina_Salta: Dos millones de hectáreas de desmonte dejaron pobreza y falta de acceso al agua

Respecto a la incidencia de las actividades extractivistas en la zona (ganadería, maderera o agrícola), seguramente tienen un rol preponderante. No podemos plantearnos relaciones lineales entre desmontes y falta de agua, pero sí debemos pensar en relaciones pluriefecto o multidimensionales. En la sinergia negativa que se produce por los desmontes. Cuando hablamos del bosque chaqueño hablamos de más de un millón de hectáreas deforestadas entre el decenio 2004-2015, a lo que podemos sumarle otro millón más en años anteriores. En este sentido el trabajo Leake y otros (2015) es muy esclarecedor. Salta junto a Santiago del Estero tienen las tasas de deforestación más alta del país y la deforestación avanza día a día, no da tregua. Si uno ve las imágenes satelitales o los visores que hay disponibles en la web, podemos ver cómo todos los frentes avanzan sobre el departamento de Rivadavia, inexorablemente. Hablamos de pérdida de biodiversidad y su variabilidad, pero también hablamos de expulsión, de acorralamiento, de pueblos fumigados, de deriva de agroquímicos, entre otras cosas.

El Estado juega su rol de manera clara. Es garante en la avanzada sobre el territorio, pero por otra parte le da entidad, a través de instituciones, a los reclamos o demandas de las organizaciones campesinas e indígenas, entre ellas el acceso al agua. Que luego las diluye, las cajonea. Actualmente en Salta tenemos declaraciones del Secretario de Ambiente afirmando que es necesario “desarrollar” los cinco millones de hectáreas reguladas por la Ley Nacional 26.331 para acabar con la pobreza y el hambre en la región. Sin embargo, como acabamos de ver, el desmonte de más de dos millones de hectáreas no ha solucionado la pobreza ni el acceso al agua en la región, ¿qué nos hace pensar que esto va a cambiar ahora? Parece una broma de mal gusto, pero no lo es. Es la política ambiental de Salta.

Los acuíferos libres, que denominamos freática, están fuertemente regulados por las condiciones climáticas y biológicas del lugar. La profundidad a la que se encuentran varía entre sitios, estaciones y año. La tecnología que permite el acceso a este recurso es sencilla, ya sea a través de la realización de pozos calzados o pozos someros y es realizada por gente del lugar. Sin embargo, muchas veces estas obras se realizan sobre sitios propensos a la contaminación orgánica que afecta la salud humana. También dada sus características, suelen concentrar solutos en solución que también repercuten en la salud de las personas. En un aporte que hicimos desde la universidad junto a las familias de la Organización Campesina de El Ocultar (Rivadavia Banda Sur) pudimos registrar que los pozos someros presentaron una profundidad promedio de 16 metros y en un 90 % detectamos coliformes en agua (escherichia principalmente), sodio y cloruros (otorgándole salinidad a los mismos). También se observó que en un 50 %, los pozos relevados tenían concentraciones de hierro por encima de los límites de tolerancia, pero de acuerdo a los estándares no afectaba la salud humana, con lo cual no podemos afirmar que sean acumulativos en el tiempo. ¿Entonces, qué debemos hacer? Nuestra consideración es que, si bien las familias tienen la capacidad de organización para dar respuesta a sus necesidades, es necesario el acompañamiento técnico para evitar que la solución sea peor que la necesidad. Los pozos deben ser más profundos, ya que a mayor profundidad menor probabilidad de contaminantes orgánicos. Pero eso requiere recursos financieros, recursos que las familias no tienen y que no están siendo subvencionados por el Estado. En nuestra consideración creemos que con todo el asesoramiento técnico que hay, sólo se requiere financiamiento genuino.