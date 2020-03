Guerra de la Triple Infamia: A 150 años de la guerra que devastó Paraguay

“¡Muero con mi Patria!”, fueron sus últimas palabras, y no se equivocaba. “¡O, diavo do López! (Oh, el diablo de Lopez”), dicen las crónicas que gritaba el soldado brasileño mientras, aterrorizado, pateaba el cuerpo sin vida del hombre contra el que durante cinco años habían luchado en una guerra que los generales dijeron que iba a ser un paseo de tres meses, a lo sumo. Se había iniciado formalmente en febrero de 1865 con la declaración de guerra a Buenos Aires y terminó el 9 de marzo de 1870 con la rendición de los últimos jefes militares paraguayos.