Uruguay_Jorge Zabalza: Esfuerzo comunitario en Santa Catalina

Ocupación del predio en Santa Catalina Enviado por Jorge Zabalza 650 familias están ocupando un predio al norte de Santa Catalina. Se instalaron en el terreno hace 40 días y aún no han tenido contacto alguno con las autoridades del ministerio de vivienda, la Intendencia de Montevideo o la Alcaldía. Esta última institución sin embargo, se pronunció de la mano del propio Alcalde del Municipio A, Gabriel Otero quien dijo en varios medios que se trataba de “ocupaciones delictivas” y en declaraciones en Radio Uruguay desmintió incluso la existencia de una ocupación masiva. Reactiva se acercó hasta el lugar para hablar con los vecinos y pudo constatar la dimensión de la ocupación y el enorme esfuerzo organizativo que están haciendo para concretar el proyecto que dé solución al problema de la vivienda para esta enorme cantidad de familias.

Según FUCVAM, hacen falta unas 88.000 viviendas más en el Uruguay. Quienes constituyen los nuevos hogares casa quisieran, pero, hoy como ayer, no pueden acceder al techo propio y siguen forzados a refugiar sus necesidades en asentamientos. Los versos atrapa-votos no lograron impedir el crecimiento del déficit habitacional. Parece que las políticas de vivienda no integraran la agenda de derechos.