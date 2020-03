Argentina_Salta: Basta Ya de muertes de niños y niñas del pueblo wichí

Los principales ejes de la convocatoria a la marcha son “Ni una muerte más de niños y niñas wichi por hambre”, “la deuda es con los trabajadores y las comunidades originarias”. Quienes convocan a movilizar denuncian que el gobernador Sáenz, declaró la emergencia sociosanitaria y el ministro de Desarrollo Social de la Nación Arroyo estuvo en el norte de Salta en el mes de enero, sin embargo la situación de las comunidades que viven en la absoluta pobreza no ha cambiado mucho. Hasta el momento, y a pesar de que siguen muriendo niñas y niños wichí por desnutrición, no se han puestos todos los recursos necesarios para garantizar medidas elementales como la atención sanitaria bilingüe e intercultural en las comunidades, o garantizar agua que no esté contaminada por los agroquímicos y deshechos del petróleo.