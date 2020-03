Venezuela: La fotografìa como herramienta para mostrar pueblos en resistencia

– Nace principalmente en Caracas. La idea no es quedarnos allí, sino ir haciendo un trabajo lo más amplio posible en el territorio nacional. Nació esta inquietud en junio del 2019, cuando se veía que proliferaban imágenes sobre Venezuela que no correspondían con la realidad, imágenes manipuladas. Entonces un grupo de fotógrafos decidimos preguntarnos qué estábamos haciendo y nos pusimos a trabajar.

– El gran sueño que tenemos por ahora en un futuro no tan a largo plazo es tener una Escuela. Que no se dedique estrictamente a lo técnico de la fotografía, sino que profundicemos más allá de lo que significa la imagen. Para comprender el potencial que tiene y en que se convierte, apuntando a una descolonización de la imagen.

– Exacto, solamente extractivo. Agarro, yo monto mi foto y me quedó bonita y me dan like en internet. ¿Y esa persona que puso su imagen dónde queda en este juego? Entonces empezamos hace poco con eso, y ha habido experiencias muy bonitas porque la gente no se lo espera. Entonces uno le llega con la fotografía donde esa misma persona sale y se ve como tenida en cuenta, piensa “yo fui fotografiado”. Porque al final todos somos bonitos, todos pertenecemos a un mismo pueblo. Esa es una de las cosas que estamos buscamos transmitir.