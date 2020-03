Uruguay: Cuentito con burócrata

“Un torturador no se redime suicidándose, pero algo es algo.“

12 años “bajo una tapita de cocacola” me hicieron así…mala suerte…!!)

A este tipo lo tengo entre ceja y ceja desde hace 40 años…(es un lugar donde “tengo” a muchos…y cuando revienta alguno de ellos, lo festejo…”Rencor, mi viejo rencor”…el tango me asiste…me lo merezco, tengo derecho…

Celebrar una muerte no es de “buen cristiano”…pero yo, a pesar de mi pseudónimo, no soy ni cristiano ni bueno…

NO HAY LEY PA´L BANDIDO, NI PA´L PRESO…!!

Era 1980…la dictadura uruguaya tambaleaba…había llegado la hora de irse…los “gerentes milicos” ya no le servían al sistema…habían cumplido su mandato los mandaderos de los cafiolos: dejaban un país “depurado”, diezmado, endeudado, entregado…”pacificado” a puro terrorismo de Estado…Eran tiempos de Obelisco, Plebiscito, Mundialito, desprestigio internacional, manotazos de ahogado…

“GRABACIONES”, la celda 1 IZQ. del 3º A/ era la “sede” de lo que los milicos llaban “Difusión” y nosotros llamábamos “La Lata”, la “radio” de los presitos…Allí funcionaba “la emisora”…era un lugar cantado para ser mostrado a las “visitas”…todas pasaban por ahí…echaban un vistazo y se iban…A veces podíamos “decir algo”, otras veces no…A veces nos enterábamos de los resultados, otras veces no…Esta vez sí supimos lo que pasó…Entraron al Penal, recorrieron Cocina, Enfermería, Biblioteca…y recalaron en “Grabaciones”…El peruano era alto, traje de alpaca, corbata, dedos manicurados…las agudas pituitarias de los presos captaron hasta el perfume de su “rancia distancia”…Lo “acompañaban” un mayor, un capitán, el sargento de piso, un cabo…y nosotros, los “locutores”, éramos tres…la celda medía 2, 20 por 3, 20…El “aprete” era hasta físico…El tipo (el Pérez) no nos miró…nunca cruzó su mirada con ninguno de nosotros…nos ignoró, no existimos…Tampoco nos saludó ni nos habló…no preguntó nada, no se interesó…Se atuvo a lo que el capitanejo le contaba: un montón de falsedades y fantasías mentirosas…le “vendió” que DIFUSIÓN era, poco menos que Radio Montecarlo…(!!), una parodia…El burócrata tomaba nota y asentía…solo tenía ojos para los “oficiales”…sin decirlo, decía: Sí señor, sí señor…!” y escribía en una libreta…

Se fue como vino…envuelto en un aire ajeno y señorón…como burócrata que era…Los que quedamos en la celda, lo puteamos…sabíamos que “su informe” iba a ser una basura…Y no nos equivocamos…