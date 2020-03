Argentina: Entrevista a Maritsa Puma de la Unión de Trabajador*s de la Tierra -UTT

– Yo creo que, en un principio, también las personas que ya se olvidaron o dejaron de utilizar las plantas medicinales van a tener un poco de desconfianza al igual que con la agroecología, que en realidad la agroecología sigue siendo la manera real de producir los alimentos, de cuidar a la tierra, respetarla, de alimentar a la tierra para que mantenga su fertilidad natural. Yo pienso que con las plantas medicinales al principio va haber una desconfianza como me pasó a mí, que tengo una hija pequeña y que antes que empiecen los encuentros de plantas medicinales sólo conocía algunas. Utilizaba sólo algunas que no eran más de tres o cuatro que me acuerdo que mi mamá usaba en mí y mi mamá se acordaba de su abuela y no pasaban de esas tres o cuatro plantas que las utilizaba sin desconfiar, porque tomábamos té de manzanilla, melisa, malva y con esas plantas no hay desconfianza. Pero con las nuevas lo hay. Por ejemplo, la artemisa no la conocía pero ahora sí sé del uso medicinal, las utilizas y te das cuenta que ya no necesitas un ibuprofeno, un calmante para los dolores menstruales. Te das cuenta que a un paso tuyo está la planta y simplemente te puedes hacer un té o tomar una tintura madre y ya alivia el dolor. Pero hay que pensarlo también yendo a la solución real, por qué tienes ese dolor, por qué te tienes que hacer esa operación o cirugía, o por cuál razón sí o sí a veces acudes al médico, y ver la solución real desde la alimentación. Ahora cambiando la forma de producción tenemos alimentos más nutritivos y que están sanos, no están envenenados que es lo que también lleva a que las personas enfermen. Pensar desde cómo te estás alimentando. También la propia salud mental porque si estás estresado o estás enojada todo el día te va a doler cabeza, o si no tomaste agua o no respiras bien también te va a doler la cabeza, o el estómago, el cuerpo. Y no siempre el calmante de dolores va a ser la solución, sino que también empieces a pensar más en lo que haces todos los días. Con las compañeras estuvimos hablando en los talleres de plantas medicinales sobre que no comíamos todas las verduras que nosotras producimos, y también hicimos talleres de alimentación saludable donde vinieron algunas nutricionistas compañeras. Empezamos a compartir recetas porque las comidas que se cocinaban antes eran con un montón de variedades y había muchas formas de cocinar que no siempre son como ahora hacemos la comida. En un principio yo pensaba que, como es mi primera hija, podía estar arriesgando su salud con las plantas, me daba miedo, pero luego yo empecé a tomar artemisa o la bolsa de pastor para los dolores menstruales y vi que funciona. En treinta minutos esos dolores que yo tenía se me fueron, que bien podría haber tomado algún otro calmante. O para la tos, por ejemplo, con un té de eucalipto, haciendo un jarabe de eucalipto con romero, azúcar quemada y miel y alimentándose bien esos días puedes bajarle la tos a los niños y a nosotros mismos. Yo creo que sí es posible, pero pensando así como una salud que integra un montón de cosas más, no sólo calmar el dolor.