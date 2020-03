Argentina: El virus de la crueldad

Cuando en Trelew una nena de once años llegó a la escuela con golosinas y budines para compartir y se los rechazaron otras niñas y niños como ella por la sencilla razón de que sus padres son chinos, se mostraban los efectos de la inoculación de un virus mucho más peligroso y destructor que el corona virus. El origen migrante del sudeste asiático de los padres de la niña los transformaba en portadores y vehículo de contagio.

Alguna vez, la expresión mediática de la sociedad y la reacción más cruel de la humanidad, deberán sondear en su propio espejo, desmenuzar una tras otra las arterias del daño feroz que impacta en las entrañas de la infancia y emerger a la vida de nuevo. Alguna vez, cuando los ríos colectivos recuperen la memoria de sus propias luchas, habrá que mirarse a los ojos y barajar de nuevo. Para reescribir la historia con otras palabras, las mismas pero distintas. Ensambladas en una nueva pedagogía no ya de la crueldad o la opresión sino de la ternura redoblada.

No es inocente la repetición hasta el hartazgo de “los casos” posibles del corona virus. Un internado. Diez, once o doce sospechados de. Que dónde viajó. Que cuándo vino. Que con quién habló o dejó de hablar. Un internado. Apenas uno. En una tierra asolada por otros monstruos con otras pobres causas que no se miran. Un internado. Contra cientos que asoman a diario a los acantilados de otras muertes mucho más concretas. Más pandémicas. Más asoladoras.