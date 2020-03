Argentina: Males que acechan desde la propia tierra

El hombre parece más viejo de lo que es. Los surcos se le instalaron en la cara de tanto sol y calle acumulados. De empujar el carro y revolver entre la basura. “Si él no sale a cartonear, no entra plata. Tiene infección en los pulmones y ¿cómo se cuida así?”, dice su compañera con la voz gastada y con la huella de enfermedades añejas. “Acá tenemos además una chica de 14 años, embarazada, que también vive de la basura”, agrega la doña, muerta de miedo y de hartazgo.

“Pasar por las calles a fumigar sin ingresar a los domicilios básicamente es meter el dengue en las casas”, relata una vecina del barrio Covendiar 2, en Ezpeleta Oeste. Donde la fiebre asoma “no tenemos con qué bajarla. Porque la tableta de paracetamol está a 100 pesos y en las salitas no hay medicación. Anoche llamamos al SAME y tardaron 29 horas en venir”.

Se trata de barriadas paridas por la pobreza. Villa Itatí tiene unos 60.000 pobladores, contabilizan los vecinos del lugar. “Tenemos al médico allí pero no hay medicamentos. Y si no, tenemos al hospitalito de Don Bosco pero el médico de guardia es el mismo que después va en la ambulancia. Ahí hay laboratorio pero el equipo de rayos no funciona desde hace 4 años”, aporta Itatí.