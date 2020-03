Mèxico: LLamado emergente en atender la vulnerabilidad de la población jornalera ante el coronavirus

Las y los jornaleros agrícolas dependen para su supervivencia de su trabajo diario, lo cual implica desplazarse a lo largo del territorio nacional, arriesgando su salud y hasta sus vidas. No obstante, el mercado nacional e internacional que demanda la distribución de cientos de productos hortícolas exige de estos inocuidad, es decir, que no estén contaminados, pero a su vez las personas jornaleras no pueden dejar esas labores agrícolas porque con esos ingresos aseguran la subsistencia de sus familias y los productores no tienen control sobre los jornaleros que contratan[2].