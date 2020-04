Argentina_Salta: Sigue muriendo la infancia wichì

No llegó a pasar un día desde la muerte de un niño el martes 24 de marzo, que ya el miércoles a la 1 de la madrugada avisaban al Hospital de Santa Victoria Este del fallecimiento de otro, esta vez, en su domicilio . Esta vez un nene de un año y tres meses falleció en la comunidad wichí Vertiente Chica tras un episodio de vómitos y diarrea. Era el sexto de hermanos que tienen 19, 16, 8, 5, y 3 años.

Anoche, mientras se concluía esta nota, se esperaba la respuesta oficial sobre una tercera muerte de una niña de la comunidad wichí Misión La Paz . Según lo ratificado por familiares a Salta/12, la nena, de 9 años, era epiléptica y al parecer falleció a causa de esta enfermedad. Aunque no supieron definir la fecha, sostuvieron que hace un tiempo su hermana de 12 años había fallecido por lo mismo.

Desde el Ministerio de Salud se informó que la niña tenía una “encefalopatía crónica no evolutiva, con evolución dependiente del compromiso orgánico”, que se alimentaba con una sonda y estaba bajo control en el servicio de neurología del hospital Público Materno Infantil , de la ciudad de Salta. “ Tenía controles y estaba medicada”, se sostuvo desde el Ministerio, se añadió que se trata de “personas con poca sobrevida y dependen del compromiso general que tienen” y se aclaró que su “deceso no estuvo asociado a la problemática de malnutrición” .

Las profesionales de la Salud habían advertido sobre la situación en Vertiente Chica, una de las comunidades que más las conmocionó por las ausencias de todo: no hay comedor escolar. La mayoría, si no la totalidad, de las madres son analfabetas. Los chicos en general son de bajo peso .

“Los chicos salen de la escuela, llegan a sus casas” y no tienen para comer, “los padres rebuscan a veces”, contó Fernando Frías en un encuentro casi casual en Santa Victoria Este cuando el equipo de Salta/12 se aprestaba a retornar a la capital provincial. Una vez más surgió el reclamo del comedor. Los Frías aseguraron en ese encuentro (el 16 de marzo pasado) que los niños de su comunidad pasan hambre: “a veces uno no tiene, y bueno, los chicos quedan con hambre todo el día. Eso es lo que estamos pasando”, dijo Fernando mientras su padre acentía. Las respuestas no llegaron pese a que habían hecho “muchas notas” a la Municipalidad de Santa Victoria Este, desde donde les informaron que remitían esos pedidos “al Ministerio” en Salta.