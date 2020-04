Cuba_Misiones internacionalistas: MÉDICOS Y NO BOMBAS

MÉDICOS Y NO BOMBAS En el mundo cada día que pasa mueren miles de seres humanos por enfermedades prevenibles o curables, mientras los organismos internacionales diseñan elocuentes y rimbombantes programas. Cuba en silencio realizó 1.900 MILLONES DE CONSULTAS médicas, 14 MILLONES DE CIRUGIAS y 4 MILLONES DE PARTOS, en 86 países. Eso se llama Amor a la humanidad que hoy está siendo difamado y perseguido, por quien va por el mundo arrojando bombas y sembrando muerte, los Estados Unidos. Por eso, por las miles y miles de personas que gracias a la colaboración de los y las cooperantes de salud salvaron sus vidas y por el ejemplo que irradian, es que defendemos las Misiones Médicas Cubanas. Multiplicá esta campaña, súmate, por la vida. 1) Descargá el cartel en tu idioma e imprimilo, o hacelo vos mismo.

2) Sacate una foto.

3) Compartila en las redes con los hashtags #MedicosYNoBombas, #CubaEsSalud y #CubaCoopera o enviala a prensa@operacionmilagro.org.ar . 1) Download the poster in your language and print it, or do it yourself.

2) Take a picture.

3) Share it on the networks with the hashtags #MedicosYNoBombas, #CubaEsSalud and #CubaCoopera.