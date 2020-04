Chile_Campamentos en Temuco y Covid 19: Organizaciones denuncian

1. ANTECEDENTE GENERAL : Como resultado de una política habitacional sin enfoque de derechos humanos, actualmente la situación jurídica del derecho a la vivienda en Chile es precaria en su sentido material y jurídico; material en cuanto no existe disponibilidad de infraestructura, servicios básicos, materiales y/o facilidades de adquisición, y en su sentido jurídico en cuanto el derecho a la vivienda se encuentra fuera de las garantías del catálogo constitucional chileno, es decir, no existe (1).

Municipalidad de Temuco: Miguel Becker, alcalde oficialista (RN) de Temuco, señaló a la Tercera que “Como administración municipal no vamos a aceptar las tomas. Solicitaremos a la gobernación, a través de un oficio, específicamente el desalojo de las mismas”, cuestión que comenzó a llevarse a cabo la semana del 24 de febrero. El Alcalde fue enfático en señalar que “obviamente, primero pediremos a la gente que se retire, porque la seremi ya planteó que se efectuará un trabajo mancomunado para lograr una solución definitiva. No queremos que las personas vivan en carpas y en malas condiciones. Nuestro llamado es a deponer las tomas, ya que es algo ilegal y violento”.No existe un plan frente a la emergencia sanitaria.

MINISTERIO VIVIENDA : Pablo Artigas señaló que “Hay 10.593 familias en distintas etapas del proceso y un compromiso de avanzar rápidamente con proyectos”, recalcando que no se privilegiará a las personas en las tomas. De esta forma, mantenerse en la lista de espera, en el evento de que esta no sume a ninguna nueva familia, podría permitir a quienes requieren urgentemente soluciones, acceder a ellas en un plazo que, de cumplirse la promesa del Gobierno, sería de hasta 10 años, sin considerarse, como insistió Artigas, la urgencia específica de ninguna familia en la adjudicación. No existe un plan frente a la emergencia sanitaria.

La autoridad destaca por no dar salida al problema habitacional. Es de manifiesto la ascendencia mapuche, dado que el 60 por ciento de familias poseen su calidad indígena. Cabe señalar que el Presupuesto de Fondo de Tierras CONADI año 2019, con el que se debe reparar mediante adquisición de predios año a año, el despojo territorial al pueblo mapuche, no fue aplicado; por lo que esta falta, guarda estrecha relación con el fenómeno de Campamentos en Temuco, Villarrica y Osorno. Destaca en singular que, el Alcalde de Temuco Miguel Becker, no dejó de sorprender con una actitud oposicionista a los Campamentos. Intentando inclusive un desalojo, que dada su ilegalidad, debió suspenderse en plena acción represiva. El último acontecimiento fue el rechazo del Alcalde, no obstante la voluntad de la empresa de agua, de que se abasteciera de agua potable a los Campamentos.