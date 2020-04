EEUU compra dos firmas suizas fabricantes de ventiladores pulmonares y suspende ventas a Cuba en plena pandemia

La empresa Medicuba no podrá adquirir los respiradores artificiales contratados a los fabricantes suizos IMT Medical AG y Acutronic debido al bloqueo porque estos fueron comprados por una compañía estadounidense, denunció hoy una fuente oficial cubana.

El impedimento fue el bloqueo impuesto por Estados Unidos ya que los fabricantes IMT Medical AG y Acutronic fueron comprados por Vyaire Medical Inc, compañía con sede Illinois, Estados Unidos, agregó el diplomático.

Martínez citó también al vicepresidente de Medicuba, Luis Silva, quien recalcó que la nación antillana no puede comprar medicinas a empresas estadounidenses debido al bloqueo.

Pero, sostuvo, solo dos contestaron, entre ellas Bayer, con la cual se firmó un acuerdo que no llegó a concretarse por la prohibición del Departamento del Tesoro alegando un supuesto vencimiento del permiso.

Un donativo chino que no pudo llegar a Cuba para combatir la COVID-19 nos ha hecho recordar los hechos del bloqueo contra la salud del pueblo

El embajador de Cuba en China, Carlos Miguel Pereira, denunciaba: «El noble, descomunal y encomiable esfuerzo del fundador de Alibaba y de la Fundación Jack Ma, que había logrado llegar a más de medio centenar de países en todo el mundo, no pudo tocar suelo cubano, sin importar cuán necesarios podían ser esos recursos en apoyo a la batalla que libra la pequeña isla antillana asediada y bloqueada». La razón simple y criminal: la firma estadounidense contratada para transportar hacia la Isla un lote de mascarillas faciales o nasobucos y kits de diagnóstico del letal coronavirus, renunció a cumplir el encargo porque las leyes del bloqueo se lo impedían.

No es ningún secreto que desde que asumió la presidencia Trump ha endurecido las medidas genocidas y hace caso omiso a todas las veces que la comunidad internacional, reunida en la Asamblea General de la ONU, ha condenado el bloqueo. De igual manera actuó ahora, aun cuando se han multiplicado las voces que le piden levantar bloqueos y sanciones por razones humanitarias en medio de la pandemia, no solo contra Cuba, también contra Venezuela e Irán, este último uno de los países con mayor índice de enfermos y fallecidos por la COVID-19.

Recientemente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, repetía mentiras. El 9 de abril, en documento oficial decía: «Los Estados Unidos se han comprometido a garantizar que el flujo internacional de ayuda humanitaria continúe a través de canales legítimos y transparentes». Y con total cinismo agregaba: «Las sanciones del Tesoro no se dirigen a la ayuda legítima. Los programas de sanciones de los Estados Unidos permiten ayuda humanitaria, incluidos medicamentos, dispositivos médicos, equipos y productos agrícolas en cualquier momento».

En 2019 se logró un acuerdo con la firma Bayer, pero este no pudo ejecutarse porque la empresa alegó que se había vencido su permiso del Departamento del Tesoro.

Cuba contactó con empresas estadounidenses como Promega Corporation, fabricante de enzimas y otros productos para biotecnología y biología molecular, con el objetivo de comprar reactivos e insumos utilizados en el diagnóstico de enfermedades genéticas; con la Bruker, para la compra del espectrofotómetro, equipo utilizado en los laboratorios para la cuantificación de sustancias y microorganismos; con la Stryker, para la compra de endoprótesis extensibles, utilizadas en el tratamiento quirúrgico conservador o de salvamento de miembros superiores e inferiores; y con otras empresas estadounidenses para la compra de fármacos novedosos en el tratamiento del cáncer, como la Pfizer Inc., la Bristol-Myers Squibb y la Genomic Healths, por citar solo algunos ejemplos.

Ahora que tanto se habla de los ventiladores pulmonares, imprescindibles para la atención a los enfermos críticos y graves de la COVID-19, no es obsoleto recordar que el 26 de febrero de 2019 varios proveedores informaron a Medicuba que no podían entregar lo contratado, debido a que los fabricantes IMT Medical AG y Acutronic habían sido comprados por Vyaire Medical Inc, compañía con sede en Illinois, Estados Unidos.