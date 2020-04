La crisis del coronavirus ha despertado oleadas de solidaridad que nos emocionan. Ojalá sirva para que un nuevo entendimiento de la vulnerabilidad compartida por toda la humanidad haga de este mundo un lugar mejor para tod@s, incluidos los pueblos indígenas. Me despido con dos vídeos que no te dejarán indiferente: Actúa para que misioneros fundamentalistas NO LLEGUEN a los pueblos indígenas no contactados de la Amazonía brasileña. Mira y comparte → ¡Survival eres tú! Llevamos más de 50 años dando la batalla por los pueblos indígenas y tribales, y logrando éxitos sin precedentes. Nada de ello sería posible sin tu apoyo. Este es nuestro HOMENAJE PARA TI. Gracias por tu incansable apoyo como simpatizante. Tú eres Survival →