Argentina: Basta de represiòn, ni en las calles, ni en las redes

Le dijimos NO a Macri cuando creó la Policía Metropolitana y puso al frente a Jorge “Fino” Palacios. Le dijimos NO a CFK con las Leyes Antiterroristas; le dijimos NO a Berni con el Proyecto X; le dijimos NO a Bullrich con el Protocolo Antipiquetes; denunciamos la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado por parte de Gendarmería y el asesinato de Rafael Nahuel a manos de Prefectura; rechazamos la doctrina Chocobar y la incorporación de las Taser.

Ahora le decimos NO a la ministra Frederic con el ciberespionaje.