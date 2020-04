Estrategias Narrativas en Tiempos del COVID-19

5. Justifica la militarización. En algunos territorios en donde la militarización viene sucediendo desde hace años, la narrativa de la pandemia ha justificado el despliegue de tropas en comunidades con conflictos históricos de tierras, megaproyectos, extractivismo, privatización. En otros países fortalece el poder político-económico de las estructuras militares que administran o ‘resguardan’ las instituciones. Pero no hay que perder de vista que no es exclusivo del sur global, en Europa se han desplegado decenas de miles de soldados —entre ellos estadounidenses—. Conforme van pasando las semanas y los Estados Nación occidentales demuestran su inoperancia, comienzan a crecer las inconformidades, los llamados a desobediencia, el enojo que posiblemente desemboque en movilización social masiva alrededor del mundo. Y la historia demuestra que los ejércitos no son para proteger al pueblo.

La prioridad sigue siendo exigir una vida digna, defender los territorios con todas las estrategias posibles y descentralizar el poder, pero hacemos una invitación a tener claras cuales son las limitaciones de los sistemas hegemónicos y no pedirle peras delolmo. La idea de ‘reformar’ el sistema estuvo vigente por muchos años, pero las realidad que vivimos demuestra que los cambios estructurales son urgentes. Hay que tener cuidado, no todo cambio es bueno para nuestras comunidades y ningún cambio es permanente. En tiempos de ‘inestabilidad’ y ‘transformación’, ¿cómo disputamos la lógica que le da sentido a la normalidad? ¿cómo apuntamos a los cambios estructurales que requieren tiempo, esfuerzo y acción colectiva?

5. La solidaridad es la salud del pueblo – hackear desde la reciprocidad. La narrativa hegemónica oculta la solidaridad entre los de abajo y promueve una caridad vertical y desigual. Hay que prestar especial atención en no fortalecer el solucionismo de las ONGs, la capitalización tecnológica a través de apps y plataformas que están estrechamente vinculadas al mercado y a la minería de datos, los apoyos de la inversión privada que esperan paquetes de rescate a cambio, el endeudamiento que fortalece al sistema bancario, y el paternalismo del Estado. Es importante no centralizar, regular o capitalizar la solidaridad; sino promover la participación del individuo por el bien común.

8. La emergencia no ha terminado – hackear la crisis climática. La pandemia es la historia del momento, la recesión económica que le sigue será igual de devastadora y quizá menos mediática; pero la crisis sistémica ya estaba aquí y sus síntomas más destructivos se sienten en todo el planeta. Está pronosticado que si las emisiones de gases de efecto invernadero no se reducen drásticamente en 10 años vamos a rebasar un límite de 1.5 grados de calentamiento global, para 2050 el daño sería irreversible y para 2100 el planeta podría ser inhabitable por la especie humana. Las niñas y los niños que están naciendo hoy ya están viviendo las consecuencias de esta crisis climática.

Este desequilibrio en el planeta genera grandes sequías, así como fenómenos ambientales catastróficos; los polos se derriten, el mar se acidifica; hay grandes incendios en los pulmones del planeta; guerras por el agua, hambruna, migraciones masivas de personas desplazadas por los efectos de la crisis. Está demostrado por los mismos organismos internacionales que el ‘crecimiento verde’ y los tratados internacionales para mitigar el cambio climático, no son ni de cerca suficientes. El crecimiento económico sin fin y la vida en el planeta no son compatibles.

Hay que ser cuidadosos en no reproducir narrativas ecofascistas como ‘la humanidad es el virus’ o ‘esto disminuye la sobrepoblación’. Para aplanar esta curva se requiere una transformación de la vida cotidiana y un freno al sistema económico parecido al que se ha generado con la pandemia del COVID-19 en el norte global. Los principales responsables de las emisiones de carbono per capita son Europa y Estados Unidos. Ahora, por primera vez están experimentando en su cuerpo y su cotidianidad lo que implica frenar momentáneamente el privilegio que nos está matando a todes.

El hecho de que el antropocentrismo sea una narrativa dominante, no quiere decir quesea la única: existen otras formas de ser y existir, otros mundos, otras epistemologías. Sin romantizar ni homogeneizar las metáforas de otras culturas, vemos que diversos pueblos que occidente nombró como ‘indios’, han existido y coexistido con sus territorios por miles de años. No es casualidad que el 80% de la biodiversidad del planeta se encuentre resguardado en territorios ‘indígenas’.

Parte de los aprendizajes que nos legaron las culturas que nos precedieron y que siguen aquí (quizá seguirán existiendo cuando todo esto ‘se acabe’), es que han aprendido las lecciones de otros finales del mundos, anteriores a este. Esos saberes informan la relación presente entre las personas, los territorios y el tiempo. Hay cosmovisiones que no conciben un presente sin pasado ni futuro, en donde los que ya transitaron estas tierras, los que las habitan y las generaciones que están por venir son en un mismo tiempo, un tiempo que no está fragmentado: un tiempo cíclico.

La intención de estas reflexiones, es compartirlas con aquelles que lo encuentren útil en su trabajo como narradores, no intentan ser verdades ni adoctrinar a nadie, tomen lo que les sirva y cuestionen lo que no resuene. Hay datos y referencias textuales que hemos decidido no citar, puedes usar buscadores en línea —de preferencia que no minen tus datos— para ubicarlos fácilmente. Ninguna idea es nuestra; pueden compartirlas libremente, copypastearlas, malinterpretarlas, remezclaras o proponernos cambios o adiciones.