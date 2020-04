Castilla 500 abriles: Comuneros contra el rey

Hace ahora 500 años se produjo la rebelión de Castilla contra el rey Carlos I, continuada después en Valencia y Mallorca, dos territorios pertenecientes a la Corona de Aragón. Los dos reinos peninsulares más importantes se habían aunado en las personas de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, unidos en matrimonio en 1469 gracias una bula del papa Paulo II, porque eran primos: la endogamia practicada por los monarcas españoles ha sido la causa de su progresiva degeneración física y mental, lo mismo con la Casa de Austria que con su sucesora de Borbón. En este caso se trató de una unión personal, no política, puesto que cada reino conservó sus fueros y costum-bres.

Aunque los historiadores monárquicos ponen a Isabel y Fernando como auto-res de la unidad de España, y la dictadura fascista los exaltó hasta la más ridícula exageración, lo cierto es que ellos no tuvieron en mente esa posibi-lidad. Se trata de una de esas falacias repetidas con intención de presentar a los sucesivos monarcas como personas dotadas de gran inteligencia y sa-piencia, puestas al servicio del engrandecimiento de la patria, cuando la ver-dad es que únicamente persiguieron todos ellos el medro personal, sin im-portarles nada ni la patria ni sus habitantes.

Falleció ese mismo año, se dijo que envenenado, en una extraña conjura, lo que obligó a Fernando a ocupar la regencia, ante los signos de desequilibrio mental advertidos en Juana. Ordenó en 1509 que la encerraran en Tordesi-llas, entre discrepancias por parte de los vasallos, que no estaban de acuerdo con esa apreciación particular, sin un dictamen médico fiable. La literatura primero, la pintura después y el cine finalmente han encontrado un filón en la historia de Juana y Felipe (1).

Por su parte el viudo Fernando II de Aragón quiso tener un heredero para su reino, por lo que desposó a su sobrina nieta Germana de Foix, de 18 años, con quien tuvo un hijo efectivamente en 1509, pero murió al nacer. Se dice que el empeño por volver a procrear le impulsó a consumir abundantes afrodisíacos, que le produjeron la muerte en 1516. Por ello no tenía otra heredera legítima que Juana, ya que sus numerosos bastardos no contaban. Está claro que no pensó nunca en unificar a España en un solo reino, sino en repartir las coronas entre sus hijos. La unificación se produjo por una casualidad histó-rica.