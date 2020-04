Kafka y la deconstrucción del imaginario colonialista

Acaba de publicarse en libro de Marie-José Mondzain, filósofa y directora emérita de investigación en el CNRS, que no tiene desperdicio: « K comme Kolonie. Kafka et la décolonisation de l´imaginaire» ( La fabrique, 2020). Tomando el relato, o novela corta, nombrado y recurriendo también a otras obras, muy en especial a su inacabada América para ocuparse de los aspectos relacionados con la culpabilidad, sin obviar a los perros discordantes, y buscando esbozos y confirmaciones en sus diarios, subraya la importancia de las artes ( literarias y cinematográficas) a la hora de desvelar el peso y las trazas que el colonialismo han dejado no solamente en las víctimas de los países colonizados sino también en los ciudadanos de los países imperialistas; señala así la autora en la inexactitud, tramposa, de hablar de tiempos postcoloniales ( coletilla que deja para su utilización en los ámbitos académicos) como si las fechorías cometidas ya hubiesen pasado, sin tener en cuenta que la herencia de las tropelías cometidas siguen actuando tanto en los terrenos económicos como ideológicos, lo que se traduce en ideas acerca de la inferioridad o superioridad en relación al color de la piel, la necesaria labor civilizadora con respecto a los salvajes.. . es decir, que la huella presente del racismo e ideas asociadas continúan planeando en la mentalidad de no pocos ciudadanos.

Considera Mondzain que la tarea de limpiar la visiones escoradas que continúan permaneciendo en las mentalidades es necesaria pensando que – como queda señalado- las artes pueden jugar un papel importante en tal tarea, y muy en especial la obra nombrada de Franz Kafka y también la del escritor James Baldwin. Y lo considera así ya que destaca que la máquina descrita por el escritor, subraya un aspecto esencial en el papel jugado por el colonialismo, en la medida que éste al igual que la máquina han dejado su marca no solo en los cuerpos sino también en las mentes de los sometidos y en las de los colonizadores; en estos aspectos de la marcas en los cuerpos, asoma el concepto de biopoder foucaultiano de la mano de Ann Laura Stoler, que destaca el paso de la sociedad disciplinaria a la pastoral, inspirada en el cristianismo que tampoco se quedó manco, dicho sea al pasar, en las excursiones colonialistas, eso sí siempre con la mano ocupada por la santa cruz, que acompañaba a la espada. Los usos y costumbres culturales, religiosas y otras fueron impuestas a sangre y fuego por la bota colonial con el fin de borrar los ancestrales hábitos, por descontado considerados atrasados y cercanos a lo animal, de los indígenas. Resultan clarificadoras hasta el deslumbre las referencias cinematográficas a las que se refiere y en las que se detiene la ensayista ( muy en especial las de Yervant Glanikian y Angela Ricci Lucchi, y también algunas cintas de Pier Paolo Pasolini) y algunas escenas en las que la repetición de la señal de la cruz, ordenada por unas pías monjitas, muestra a las claras la imposición hasta que las nuevas costumbres ( superiores, por supuesto) debía quedar incrustada en los aleccionados. Tampoco tiene desperdicio el retrato que se hace del colonialismo alemán y su brutal presencia en el Sudoeste africano ( la actual Namibia), política racial y bestial que puso las bases a la posterior políticas nacionalsocialista, no solamente en lo que hace a los modos de actuar sino incluso en la presencia de una serie de personajes ( digamos que biólogos e higienistas) que tuvieron decisiva presencia en las colonias y más tarde en el ideario nazi que no fue el que inventó ni el antisemitismo ni el racismo, sino que tuvo claros antecedentes y banco de pruebas en tierras africanas; ciertas críticas vertidas contra el nazismo parecen, en opinión contrastada de Mondzain, guiadas por la aplicación en blancos de los métodos utilizados contra los negros salvajes, pero usarlos en los negros-blancos…eso ya era pasarse ( Franz Fanon en los planteamientos sobre las pieles, sirve de apoyo a la ensayista) [ no me resisto a señalar el encomiable trabajo de Enzo Traverso, editado hace ya unos años, en 2002, por esta misma editorial en el presenta ciertos comportamientos brutales que sirvieron su posterior aplicación germana: La violence nazie, une généalogie européene ]. Tampoco queda exenta de la mirada de Mondzain la preocupación por la identidad y la pureza, quedando explícitamente expuesta en el caso israelí y más en concreto en la película de Avi Mrogahi, Entre les frontières, en la que se ve la discriminación y los obstáculos flagrantes de los falashas, judíos venidos de Etiopía.