Argentina: Coronar la vida

En alguna ocasión, en una reunión científica de psicoanalistas, dije que la elección de una teoría no es teórica sino política. Me sorprendió que no me entendieran. Tampoco me entendió una tía cuando le pregunté a los 7 años por qué los duraznos al natural venían en lata. “De la naturaleza a la mesa” era la publicidad engañosa de la época. La respuesta de mi tía fue: “callate y comé”. Durante los 64 años posteriores recibí respuestas peores. Pero fue el comienzo de una convicción muy firme, bordeando la certeza. Si algo sirve, sirve para todo. El problema es que hay cosas que no sirven para nada, y lo usan para todo. Algunos llaman a esto democracia representativa.