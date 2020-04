Argentina: Obscenidades y privilegios

.- Las pirámides tienen bases anchas y populosas. Multitudes anónimas que sostienen a cúspides que aspiran a tocar el cielo. Que lo tocan, lo provocan, negocian con él. Y se le sientan a la par. Dieciséis millones de cuerpos, historias, presentes, vejeces, frustraciones, infancias, rabias, promesas, son pobres en esta tierra. En 850 mil casas (*) se pasea el hambre, como la carroza trasnochada de estos carnavales donde el festejo es tan falso como las máscaras que no terminan de caer.

Entonces ellos despliegan todo su poder de resistencia. Son un puñado pero tienen armas de destrucción masiva. Tienen la justicia y el ministerio público en sus manos. Timonean un poder crucial del estado. Amenazan renunciar en masa para no perderse vivir veinte años cobrando 300 mil pesos sin trabajar.

En los hospitales del conurbano los viejos se mueren de una tos o de un hueso que se quiebra. No comen porque no tienen qué o porque no tienen dientes. Les prometen turnos a un año. Prótesis a dos. Viven meses. Les robaron los juicios y les mintieron reparaciones adjetivadas históricas.