Hoy COVID-19… ¿y mañana?

Como sujetxs, en el transitar de este camino colectivo hacia un mundo diferente, nos vimos en la necesidad de compartir nuestros sentipensares en el contexto de la crisis pandémica que atravesamos como sociedad. La reducción extraordinaria de la morbimortalidad por enfermedades infecciosas, en las últimas décadas, había alimentado la esperanza de un mundo sin epidemias. Sin embargo, la crisis producida por la Covid-19, no representa un hecho o evento aislado o fortuito, sino que emerge de condiciones que el mismo ser humano generó, por sus acciones u omisiones, ante la falta de un pensamiento crítico, previsor y solidario y se suma a varias zoonosis precedentes como el SARS-CoV (2002), la gripe aviar por H5N1 (2005), la gripe A por H1N1 (2009), el MERS-CoV (2012) y el ébola (2014), pudiendo todas ellas ser consideradas como enfermedades prevalentemente antropogénicas.

A pesar de ello, la pandemia por COVID-19 cuenta con características propias, con consecuencias reales que impactaron, impactan e impactarán en la vida cotidiana de cada persona y en sus respectivas comunidades, que no deben ser minimizadas. En este contexto, si no nos reconocemos como parte de un todo viviente, dinámico, forzosa y naturalmente cíclico será complejo salir fortalecides de esta crisis.

En este marco, si bien impera poner el foco en la urgencia, no podemos dejar de mencionar que las respuestas dadas desde un sistema con estas características se basan principalmente en el sostenimiento del aislamiento individual, limitando al mínimo la concurrencia a espacios asistenciales y apuntando todas las herramientas a les enfermes de coronavirus.

En medio del aislamiento obligatorio (al que se recurre para ganar tiempo mientras se dota de insumos al sistema asistencial), resulta imprescindible repensar el diseño de los espacios comunes (reducidos cada día producto de privatizaciones, especulación inmobiliaria y cercos restrictivos) para que las políticas de seguridad, sociales y de cuidado, permitan avanzar en la configuración de ciudades pensadas y diseñadas para la sostenibilidad de la vida, en las que respirar no nos enferme, donde el sol y la ventilación adecuada en las viviendas sea un derecho de todos, donde el agua potable y segura llegue a todos los hogares (y no a la explotación minera, de hidrocarburos o agroindustrial). Ciudades en las que les mayores cuenten con lugares cómodos para sentarse y descansar cuando salen a la calle (frescos en verano, tibios en invierno), y nuestras infancias jueguen tranquilas y crezcan sin temores, porque saben que están siendo cuidadas por todxs. Ciudades donde el foco esté puesto en el buen vivir de los pueblos y no del mercado financiero. Ciudades en las que la Soberanía Alimentaria constituya la columna vertebral de los nuevos ordenamientos sociales.