Uruguay: “…fumigan encima de las cabezas los trabajadores y de sus hijos”

(Foto: brecha.com.uy)

Las casas de los trabajadores están rodeadas de plantaciones de arroz que son permanentemente fumigadas.

Que viste que cuando estás afectado con una enfermedad, lo principal es tu malestar, tus dolencias. Mirá, anoche justamente preparando un poco lo que íbamos a conversar para que no se me olvidaran datos importantes, me puse a pensar en alguien que de pronto, una familia, porque es Julio, su esposa y las hijas, que salís de allá de Treinta y Tres, de vivir en el medio del campo, y llegás a Ciudad del Plata, enfermo, con pocas seguridades, con unos apoyos que son taburetes de 3 patas y pensaba realmente qué inhumano todo esto.

Diego Martínez: Silvia, y hablando de esto, de la desprotección, quizás no estén directamente vinculados pero las palabras del presidente donde dice que no hay problemas con las plantas de celulosa, con la contaminación que no vio que nacieran niños con 2 cabezas, esta manera de encarar los temas medioambientales, ¿cómo la tomás tu? ¿Qué interpretación se puede hacer que desde el presidente se hable así de las protestas de los vecinos contra la contaminación?

SM: Yo creo que el presidente insulta la inteligencia del pueblo uruguayo, insulta la inteligencia de los profesionales de este país, insulta la ciencia y que es escandaloso que un presidente, que un médico se exprese de esa manera. A mí me parece brutal lo que él dijo y condenable, porque si en este país no se sabe qué es lo que está sucediendo con la gente que se enferma por el contacto con agroquímicos, de la gente que se enferma por este tipo de modelo que han decidido y han implantado a lo largo y particularmente profundizado a lo largo de estos gobiernos del Frente Amplio, si eso no se sabe es simplemente porque no se registra. ¡Nada más!

Porque miente cuando dice que no hay enfermedad. No hay niños con dos cabezas, hay niños con leucemia. Es un atrevido, yo no podía creer, mirá, me agarré una rabia acá en casa. Digo, pero cómo se puede ser tan canalla para dirigirse a la ciudadanía, porque de última es un presidente, es un funcionario de la ciudadanía, de esa manera, insultante.