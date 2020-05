Argentina_Madres de Plaza de Mayo, 43 años de historia: Testimonio de Nora Cortiñas

“Lo que me trae este día es una gran emoción por las madres que fuimos, desde un principio, cuando salimos a la calle sin medir los peligros y sin tener dudas”, sostiene, a 43 años de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, de Madres Línea Fundadora, en diálogo con Página/12. La histórica luchadora destacó que por iniciativa del exlegislador porteño Osvaldo Ríos, desde 1996, el 30 de abril se conmemora el “Día del Coraje Civil”. Además reflexiona acerca de los primeros momentos de la organización y cuenta cómo vive este día tan especial en medio del aislamiento social que les impide a las Madres estar en la calle. “Me siento adentro de mi casa como una extraña, porque no puedo correr a darle una mano a la gente que lo necesita”, dice.