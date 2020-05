Argentina_BsAs_Avellaneda: Necesitamos de tu solidaridad para atravesar esta tormenta

Desde mediados de marzo, cuando la pandemia se desató en el mundo y en nuestro país, tuvimos que cerrar la Casa de los Niños de Avellaneda en consonancia con las medidas del Gobierno Nacional. Eso implicó que 200 niños que desayunaban, almorzaban y merendaban en nuestra casa, no compartan el día con nosotros desde hace casi dos meses. Por esa razón decidimos durante este tiempo armar con detalle y con conciencia nutritiva bolsones de alimentos para 120 familias que incluyen una variedad alimentaria con verduras, frutas, quesos, dulces y muchas proteínas. En este contexto hay cosas que nos gustaría incluir y que no estamos pudiendo porque no nos alcanza el presupuesto. Por eso acudimos a la buena voluntad de quienes siempre nos han dado una mano.