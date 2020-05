España: ¿Qué es la izquierda? (IV). El síndrome de Estocolmo

A pesar de las amenazas contra su vida, incluso cuando fueron obligados a ponerse de pie con sogas alrededor de su cuello, los rehenes terminaron protegiendo al raptor para evitar que fueran atacados por la Policía de Estocolmo. ​ Durante su cautiverio, una de las rehenes afirmó: «No me asusta Clark ni su compañero; me asusta la policía». Y, tras su liberación, Kristin Enmark, otra de las rehenes, declaró: «Confío plenamente en él, viajaría por todo el mundo con él».​ El psiquiatra Nils Bejerot, asesor de la policía sueca durante el asalto, acuñó el término de «síndrome de Estocolmo» para referirse a la reacción de los rehenes ante su cautiverio.

Ciertamente, no puede decirse que la izquierda no haya sufrido violencia del Capital, por lo que la mutación que ha padecido consistente en ir aceptando los planteamientos de este no tiene la explicación que le dan los psicólogos. Más bien, se trata de que ha asumido su derrota en las contiendas que ha librado contra sus enemigos, con cobardía. Sin analizar lo que ha supuesto la disolución de la URSS, por mor de la extensión de este artículo, aunque sea determinante para explicar la situación de la izquierda mundial, lo que debemos recordar es la transformación que ha vivido en España y recordar brevemente los episodios más significativos de ese cambio.