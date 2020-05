Argentina_Salta: El agronegocio y el genocidio del pueblo wichí

«Pueblos como el wichí padecen un verdadero genocidio como resultado de decisiones políticas conscientes. Un gobierno que primero los desalojó de sus tierras y que luego los abandonó, porque las comunidades, resistiendo se transforman en verdaderos escollos para la explotación de rapiña del modelo extractivista. La realidad wichí habla de un brutal déficit estructural. La ausencia de lo más básico de las necesidades humanas. Hablamos de falta de acceso a agua potable, comida y cloacas. Una población que no tiene acceso a electricidad, que no tiene acceso a la salud. Un pueblo que viaja kilómetros para atenderse en un hospital, cuyos médicos no hablan su idioma. Una comunidad que no recibe ambulancias. Un pueblo que es increpado por la policía -y la justicia- la mayoría de las veces que por algún motivo asisten a la comunidad. Que a menudo son asesinados; o reprimidos, como el fin de semana pasado que sin razón varios jóvenes fueron baleados y detenidos. Una población que no siempre tiene acceso a los magros subsidios estatales, porque muchos no cuentan con DNI. No acceden a nada porque el estado no los contempla ni los incluye. El estado no los comprende ni los quiere comprender. Carecen de todo o a casi todo lo que podamos imaginar». Fragmento saliente de la columna de J.C. que, completa, brindamos en link de más abajo.