Argentina_Movimiento de Mujeres Indígenas por El Buen Vivir: La unidad no es amontonamiento

El Movimiento de Mujeres indígenas por el Buen Vivir es inclaudicable, no adherimos a ningún partido político, no apostamos por los liderazgos, creemos firmemente en la fuerza horizontal nutrida en la sabiduría ancestral de los pueblos. Así mismo también entendemos a la verdad como un baluarte que debe depurar los vicios colonialistas que han contaminado nuestros pueblos, es por ello que como Movimiento denunciamos, condenamos y no acompañaremos a caciques y referentes, a los varones indígenas que son golpeadores, abusadores y acosadores. Convencidas de que tantas décadas de pseudo dirigencialismo machista que lo único que han traído es postergación y olvido está llegando a su fin.

Es cierto que la pandemia, y sobre todo las medidas sanitarias que ha establecido el Gobierno han sido injustas hacia los territorios, es cierto que este gobierno como todos los anteriores no reconocen la plurinacionalidad de los territorios, no nos dan participación para diagramar, para pensar, y para proponer alternativas de solución al interior de las comunidades para prevención y no solo del coronavirus, sino de todas las enfermedades que nos aquejan por la falta de recursos y desidia histórica del Estado. No nos dejan plantear alternativas de desenvolvimiento económico que nos permitan comer, algo tan elemental como ese derecho. Sobre el clamor de las comunidades hambrientas, hoy estos referentes indígenas traidores y oportunistas hablan de la desnutrición como si fuera una novedad. Es cierto que hay hambre, ¿acaso no hubo hambre en el gobierno macrista? ¿Y con el gobierno anterior no hubo hambre también? ¿Y acaso no hubo hambre cuando se fundó este Estado genocida? Ingenuamente creen que levantando la voz y diciendo que hay hambre, la totalidad de las comunidades marcharan tras ellos, como la vanguardia iluminada que nos llevaran a la nada misma.