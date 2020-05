México_Floriberto Díaz: comunalidad, anticapitalismo y revolución

Oaxaca tiene una peculiar formación geográfica: costa, sierra, istmo, mixteca culminando con la Sierra Madre Oriental y un eje volcánico. Una diversidad étnica incomparable desde tiempos ancestrales, con mixes, zapotecos, mixtecos, shatinos, amuzgos, chinantecos, cluitlatecos y otros, llegó a un momento de esplendor con la formación de la urbe de Monte Albán en lo que López Austin llamó el periodo clásico. En Oaxaca, la comunidad agraria de subsistencia, de cultivo de maíz, calabaza y café moldeó una forma de organización comunitaria particular.

En un país racista, con fuerte discriminación es importante poner atención el pensamiento de izquierda en las zonas indígenas. Para Floriberto, en las comunidades zapotecas, shatinas, mixtecas, mixes, etc existe una forma de organización asamblearia, en el que la política no es idéntica a la representación democrático burguesa (electoral), existe una relación comunitaria de la propiedad (bien común) existe el “tequío” como forma de servicio a la comunidad y una forma no destructiva de la naturaleza. Ante las formas de organización de la vida urbana en el que prima el individualismo, la competencia y lo privado en las zonas indígenas existen formas que permiten pensar una sociedad alternativa: más libre, más justa, democrática y sin explotación. De ahí que este concepto, la comunalidad, haya sido discutido en un coloquio internacional en Puebla en 2015 como una alternativa de transición post capitalista.