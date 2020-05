Convocatoria a firmar para salvar la vida de un preso político vasco

¿Cuáles son sus demandas?: a) la libertad de lxs presxs enfermxs y de lxs que tienen la condena casi cumplida, b) que se puedan realizar las visitas, c) recibir material para no ser contagiados por el virus (mascarillas, guantes, etc), c) realización del test a presxs y carcelerxs, d) en caso de fallecimiento de un familiar, tener la posibilidad de acudir al entierro, algo que al propio Ruiz le fue negado en una anterior ocasión cuando muriera su padre. A consecuencia de su medida extrema, Ruiz hace seis días que ha dejado de orinar y sufre un fuerte dolor de riñones.

Cabe preguntarse entonces ¿hasta qué punto debe ser el sufrimiento carcelario para que un hombre joven decida semejante acción? Las cárceles españolas son, como tantas otras, establecimientos destructivos, aniquiladores y desestructuradores de la persona, de allí que la única y dramática protesta tenga que ser rebelarse y seguir luchando como sea.