Bolivia: Por la liberación y repatriación de Facundo Molares

-Consejo de DDHH ONU, ALBA (Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América) -International Committee for Peace,Justice and Dignity -Unión de Periodistas de Cuba -Coordinadura Simón Bolivar, Venezuela -Colectivo Whirpala, Bolivia -Casa de la amistad Argentino-Cubana de CABA -MASCUBA CABA -Comité de Solidaridad Internacional de la lucha por la paz(COSI) Venezuela -Frente Patria Grande-Argentina -Secretaría de Trab. Migrantes y Refugiados UTEP -CTA de los trabajadores de San Luis -M.A.S CUBA de Córdoba -Grupo por Soberanía, ex Combatientes de Malvinas -Organización 22 de Agosto, Argentina -Venceremos Partido de trabajadorxs -Tendencia Guevarista- -Corriente Política 5 de Noviembre -Agrup. Política Nac. Gaucho A.Gil,Carlos López coord nacional -Mov. Rebelión Popular, Bs As. -Roberto Martino, Dirigente MTR Argentina -Ely Morales MAS de Bolivia -Frente Patriótico Alexis Vive, Venezuela -Dámaso Pérez periodista Diario Ciudad -Valencia, España -Movimiento Continental Bolivariano -Frente de Desocupados Eva Perón -Casa de la Amistad Argentino-Cubana-Venezolana, La Matanza, Argentina -MILES -Fe.Ti.Vi FOL, Frente de Organizaciones en Lucha -Encuentro Antimperialista, CABA -MPRQuebracho -F.I.D.E.L.A.Fundación de Investig. Defensa legal -Barricada TV -Revista Centenario -Agrupación Envar El Kadri-Peronismo de Base -Mesa Federal del Peronismo 26 de Julio -Mov. Pop. La Dignidad, Rafaél Klejzer, Sec Gral. -Frente del Pueblo en Lucha -P.C. de Capilla del Monte-Córdoba -P.C. de Salta, Argentina -P.C. de Jujuy, Argentina -P.C. de Pilar, Pcia. de Bs. As. -P.C. de Tigre, Prov. de Bs.As. -P.C. de San Fernando Pcia. de Bs. As. -PC de Merecedes, Pcia de Bs. As. -Partido Guevarista -Juv. Partido Guevarista -Resumen Latinoamericano, Carlos Aznares -La Junta Perú -Mov. Rebelión Popular de Córdoba -Colectivo Antipatriarcal Brujas en Resistencia -OLP Resistir y Luchar -Fed. de Entidades Argentino-Palestinas -Barrios por Memoria y Justicia, Lomas de Zamora -H.I.J.O.S. Punilla.Córdoba -Coordinadora Antirrepresiva de Rosario -ATE Verde y Blanca Lomas de Zamora -Casa de la Memoria, Capilla del Monte, Córdoba -Aldo Getino MascaróCineAmericano -Carlos Belloso, actor, Argentina -Horacio Liñan. músico, Argentina -Pancho Cabral, músico Argentina -Unión Cultural Armenia -Juventud Unión Cultural Armenia, CABA -Confed.Gral. de Jubilados-Pensionados y mas de 250 firmas….