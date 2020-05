Argentina: El libro flaco de Petete

Eran los tiempos de la materialidad histórica y política. A pesar de mi florida imaginación, no creo posible un 17 de octubre de 1945 por Zoom. Ni reemplazar el Cordobazo por un twittazo. La cuarentena en su dimensión política histórica no es apenas una forma de impedir la propagación del contagio por el “virus que no tiene rostro”, según el delirante texto de una propaganda de YPF. La cuarentena es una versión actualizada del “zapatero a tus zapatos”. Prohibición explícita para que no se meta con las medias. Y menos con pantalones o polleras. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Y para las personas – cosas el lugar natural/artificial es la casa. “Home sin virus Home”. Cavernas con pisos de pinotea o de tierra.