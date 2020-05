Argentina: La isla virulenta

El desconocimiento , el odio y la indiferencia hacia la otredad, trabajo sistémico que llevó años construir antes de un virus coronado de gloria, da sus frutos cada día. La cosecha se exhibe en emisiones de frases como: “en el país hay un aplanamiento de la curva de contagio, pero en las villas ha crecido el contagio de manera exponencial”. No es noticia que para los detentadores del llamado cuarto poder, las villas no sean consideradas parte del país. Tampoco merece especial mención quien haya sido el autor de esa frase. El punto está en la gravedad de esta degradación de la palabra con disminución de su valor hasta dejarla en negativo.

El ocupante de la isla virulenta , llámese anciano, loco, recluso, villero o en fin persona, navegante solitario del naufragio sistémico, es la caricatura que precisamos dibujar para estrujarnos en nuestros triunfos y materiales de consumo, becerros de oro a los que nos aferramos y hemos creído merecer por la lógica del esfuerzo individual. Convertidos ahora, cada uno en islas cañoneras, abrimos fuego, y la solidaridad no es más que una caridad por estatuto. Mientras la bala del cañón mata en masa, derramamos mendrugos para los sobrevivientes. Nuestro cuerpo social enfermo de idolatría al consumo, se encontró indefenso frente a un microorganismo que ni siquiera es un ser vivo. Ante la aerosolización de partículas virales tuvimos como única respuesta posible un aislamiento sobre otro aislamiento previamente existente, el cultural individualista, triunfante en la era post-moderna.

Claro está que estas palabras no menoscaban la cuarentena como medida en sí misma. No obstante, nuestro sistema mundo. Con la Pandemia preexistente del Hambre con sus sucursales, entre las cuales se encuentra Argentina cuyos números de pobreza por ingresos cercana al 40% y llega a tocar 60% en la franja etaria de la niñez y la adolescencia, no resulta inexperto ni mucho menos innovador en lo que al aislamiento se refiere. Hemos sido eficaces al implementar aislamientos de nuestros excedentes demográficos, pobres, locos, leprosos, tuberculosos, ancianos. Supimos, a lo largo de la historia armar rígidos apartheid urbanos, para cuidar la sacrosanta propiedad de los que se consideran portadores de ciudadanía. Marginalidad cuyo margen se ensancha.