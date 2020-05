Ecuador: Denuncia del Consejo de Gobierno Indígena de las Comunidades de Arajuno, Pastaza

Acá pasando momentos muy difíciles enfrentando a muchas situaciones; más que la pandemia de COVID 19 lo que estamos enfrentando es la negligencia del Gobierno y sus altos funcionarios que no supieron a tiempo evitar se propague el covid 19, se han dedicado a mentir sobre las cifras reales de contagio y mucho más de cientos y miles de muertes de la gente en las casas y en las calles.

No atendieron a tiempo, luego de eso, estos descerebrados autoridades del gobierno aprovechan y siguen aprovechando la situación difícil, pues empiezan a adquirir los implementos de protección mascarillas, fundas para cadáveres, ataúdes y kits alimenticias con sobreprecios catastróficamente alzados.

Mientras Hospitales y centros de salud totalmente vacíos sin equipos necesarios, justo en estos momentos estos desgobiernos priorizan pagar la deuda externa por mas de 750 millones de dólares; no hay atención al estado de salud de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador y mucho más peor a las nacionalidades indígenas de la Amazonia.

Nosotros la comunidades indígenas estamos enfrentando a la buena de nuestra madre naturaleza, en Arajuno, existen muchos infectados, y ahora mismo estamos tratando el Covid con nuestras plantas medicinales. La gente nuestra se niegan totalmente en ir a los hospitales, porque allí no hacen nada, no ayudan y gente que se ha ido no regresan en cenizas, o cadáveres equivocados entonces la gente decidió tratar en sus propias comunidades.